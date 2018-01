Cs pedirá investigar en el Congreso los atentados de Barcelona y Cambrils

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado hoy que su grupo parlamentario solicitará la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado 17 de agosto.

"Igual que se hizo con el 11-M, el 11-S en Estados Unidos y los atentados de Londres, tenemos que investigar para mejorar en un futuro", ha defendido Rivera en una entrevista en TVE.

Ha considerado que ya han pasado unos meses desde los atentados y es una obligación saber por qué ocurrieron, pero "no tanto para buscar responsables políticos, que los podría haber o no, sino para buscar qué falló, qué se hizo mal y qué se pudo hacer mejor".

Sobre todo, ha recalcado, después de confirmarse que hubo avisos, "descoordinación policial" e imanes radicales no controlados. "Como español y como padre, me preocupa profundamente que en un futuro no seamos capaces de evitar (...) que vuelva a suceder", ha dicho.

En su opinión, una comisión permitiría conocer cómo se controla a los imanes, si los radicales tienen beneficios penitenciarios, cómo entran y salen del país o cómo se colabora con la CIA.

Para Rivera, resulta "alucinante" que en un país democrático "quede tapado" que la Generalitat de Cataluña había sido alertada por la inteligencia estadounidense de un posible atentado en Barcelona.

Ha recordado además que, tras la comisión que investigó los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, hubo cambios legislativos que han mejorado la lucha contra el terrorismo.