Cs lamenta que Puigdemont siga "en la ficción", pero espera que asuma su "error" y "ahorre" el "trauma" del 155

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, siga "en la ficción", al no haber dado una respuesta clara al Gobierno sobre si hubo o no declaración unilateral de independencia el pasado 10 de octubre en el Parlamento catalán. No obstante, ha dicho esperar que el líder del Ejecutivo autonómico asuma "su error" antes de este jueves para "ahorrar" a los catalanes el "trauma" de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Hay que interpretarla como no querer asumir la realidad que el Tribunal Constitucional suspendió", ha manifestado Villegas en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, preguntado sobre la carta con la que Puigdemont ha respondido al requerimiento de Mariano Rajoy.

El dirigente del partido naranja cree que Puigdemont "se tiene que bajar de la ficción" para "sacar a Cataluña del caos, del enfrentamiento social y de la situación de ruina económica" a la que, a su juicio, lleva la deriva soberanista. En este sentido, confía en que Puigdemont rectifique y vuelva a la legalidad antes de que venza el plazo para que el presidente catalán cumpla íntegramente el requerimiento y revoque la declaración si esta se ha producido.

Por su parte, a través de un mensaje en Twitter, Rivera ha mostrado su rechazo a que Puigdemont pida diálogo con Rajoy y una mediación en el conflicto. Y ha apuntado que al presidente catalán solo le falta pedir "un helicóptero para huir", al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que los independentistas están haciendo "un chantaje a la democracia en toda regla".

SALIDA DEMOCRÁTICA

Villegas ha subrayado que, de no dar marcha atrás "el Gobierno tendrá que tomar decisiones". En este sentido, ha negado que la formación naranja haya hablado con el equipo de Gobierno sobre la forma de aplicar el artículo 155 --que permite al Estado adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones--.

Ciudadanos, ha explicado Villegas, aboga por "preservar" dos objetivos: la seguridad en Cataluña y una salida democrática a través de la convocatoria de elecciones autonómicas en el territorio.

Sobre la propuesta del presidente de su partido, Albert Rivera, en la que ha animado a los partidos constitucionalistas a participar en un pacto previo a los comicios autonómicos para formar un gobierno alternativo y "desalojar a los separatistas", Villegas ha afirmado que "a día de hoy es una mano tendida" y nada más: "No hay conversaciones ni contactos", ha zanjado.

Preguntado sobre si una suspensión de la autonomía catalana por parte del Gobierno central favorecería la campaña a los partidos separatistas de cara a unas elecciones autonómicas, el secretario general de Cs ha explicado que, a su juicio, sería "todo lo contrario" porque "será el gran fracaso" de Puigdemont.

"Poco currículum va a poder presentar Puigdemont o el PDeCAT a los catalanes después de haber creado toda esta situación de caos", ha recalcado, incidiendo en que "sería más normal y natural" que asumiese "la realidad".