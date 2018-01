Cs lamenta que Torrent no les haya llamado todavía para ronda de consultas

El diputado de Cs en el Parlament Carlos Carrizosa ha pedido al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que explique cuál es el orden que está siguiendo en su ronda de consultas y ha lamentado que todavía no se haya puesto en contacto con su partido a pesar de ser la fuerza más votada.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara, Carrizosa ha tachado de "arbitrariedad" la decisión de Torrent de empezar a entrevistarse con el líder de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, porque no responde a la "neutralidad institucional" que le corresponde en tanto que presidente del Parlament.

"Empieza la legislatura con mal pie, se entrevista con la quinta fuerza y no ha mantenido ninguna comunicación con la primera", ha señalado.

Fuentes parlamentarias han explicado que la intención de Torrent era entrevistarse en primer lugar con los partidos que han obtenido una menor representación y finalizar con la fuerza con más escaños, pero que por cuestiones de agenda no ha sido posible seguir este orden.

Asimismo, Carrizosa ha advertido hoy de que el presidente de la Cámara catalana no puede ir a Bruselas a entrevistarse con el candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont: "Esperamos que no se preste a entrevistarse con alguien fugado de la justicia".

"Si no hay una candidatura que se pueda presentar con condiciones de legalidad, el presidente del Parlament no puede viajar para darle patente de corso a cualquiera que diga que se quiere presentar a presidente de la Generalitat", ha contestado al ser preguntado por qué debería hacer Torrent si Puigdemont es el candidato que reúne un consenso mayor.