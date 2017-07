Cs negociará cómo bajar el IRPF pero no la cuantía de la rebaja en 2018

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido al Gobierno que están abiertos a estudiar cómo aplicar la reducción del IRPF que han puesto como condición para aprobar el techo de gasto, pero es innegociable la bajada (entre 2.000 y 3.000 millones de euros) a aplicar en 2018.

Ciudadanos, según ha explicado Villegas en una rueda de prensa en la sede de Alcalá tras la reunión de la Ejecutiva permanente, no ha vuelto a tener noticias del Gobierno desde la reunión que mantuvieron el jueves con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y no les ha trasladado aún ninguna propuesta.

No han fijado tampoco ninguna nueva reunión con el Ejecutivo para abordar el tema del techo de gasto, ha dicho el "número dos" de Cs, que ha insistido en que a cambio de apoyar el techo de gasto exigen un compromiso a Montoro para que el año que viene los españoles empiecen a ver "aliviados" sus bolsillos con una reducción de entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

Si no logran esa promesa, no apoyarán la convalidación del techo de gasto cuando se debata en la Cámara la semana que viene, aunque lo que no ha aclarado Villegas es si el partido naranja se abstendría o votaría en contra.

Lo que si están dispuestos a negociar a partir de septiembre son los mecanismos de cómo llevar a cabo esa bajada de los impuestos, que Ciudadanos, en un principio, propone hacerlo, por ejemplo, a las rentas de menos de 30.000 euros o a familias con hijos.

Sobre la negativa del PSOE a respaldar el techo de gasto, Villegas ha señalado que son los socialistas quienes deciden lo que es "útil" para los españoles, pero, en todo caso, "decir no de entrada" no revierte "en nada positivo" para los ciudadanos.

Villegas ha asegurado que hay "margen" para llevar a cabo este recorte de impuestos el año que viene y no dejarlo para 2019 por una estrategia "electoralista" como pretende Montoro, ha criticado, ya que ese año se celebrarían elecciones autonómicas y municipales.

Del objetivo de déficit fijado para 2018 (2,2 por ciento), Villegas ha señalado que puede estar "dentro de la normalidad" al cumplirse el compromiso de Bruselas, y lo que hace falta ver -ha señalado- es en qué se aplica.

La bajada que plantea Ciudadanos es, por tanto, "compatible", con la senda marcada por la UE y en 2019 -ha dicho- habrá más "espacio" para seguir aplicando rebajas impositivas.