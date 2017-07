Cs pide al Gobierno que actúe contra el referéndum y no "mire hacia otro lado como en el 9N"

En rueda de prensa este miércoles, ha reclamado que el Gobierno aplique "toda la normativa jurídica" del Estado y ha sostenido que es decisión del Gobierno tomar una medida como la suspensión de la autonomía, mientras que el trabajo de Cs debe ser liderar la oposición.

Ante la posibilidad de que Cs lleve a la Fiscalía la futura ley del referéndum que presentaron el martes el Govern, JxSí y la CUP, De Páramo ha afirmado que la Físcalia tiene autonomía para actuar como crea necesario y que Cs va a respetar todas las decisiones judiciales.

Preguntado por las declaraciones del exministro Jaime Mayor Oreja, en las que ha llamado a movilizarse contra el independentismo igual que contra ETA, ha respondido que no está de acuerdo con esta comparación y que está "fuera lugar".

LEY DEL REFERÉNDUM

De Páramo ha asegurado que "va en camino de que el 1-O sea más chapucero que el 9N", ha calificado la ley del referéndum como una ley que no es ley, ya que cree que no tiene garantías legales, y ha alertado de que el Govern no ha explicado cuánto costará el 1-O, recordando que el 9N costó 13 millones.

Ha criticado que esta ley es "la última chapuza" del Govern, que, según él, se suma al concurso desierto de compra de urnas, al cese del conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, y a los avisos del Consell de Garanties Estatuàries (CGE) y a de los letrados del Parlament.

Además, ha reprochado que "están mareando a la gente y están creando más inseguridad", y ha opinado que mucha gente está harta, por lo que ha expresado la necesidad de convocar elecciones autonómicas, aunque ha considerado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no las convoca porque el PDeCAT obtiene malos resultados en las encuestas.