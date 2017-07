Cs plantea "revisar" el pacto que aupó a la Alcaldía de Almería al PP, al que acusa de "falta de gestión"

"Tendremos que sentarnos para replantearnos muchas cuestiones y ver dónde estamos desde el punto de vista de ese apoyo de Cs al PP", ha dicho este lunes en declaraciones a los periodistas antes del comienzo del pleno ordinario Cazorla, quien ha precisado que el "fallido" plan de playas del la capital, una "auténtica vergüenza" según ha remarcado, ha sido "la gota que ha colmado el vaso".

Para el portavoz de la formación naranja, el equipo de gobierno de Fernández-Pacheco está actuando "con la prepotencia más propia de las mayorías absolutas que del diálogo y del consenso" y ha aludido en esta línea a la existencia de 26,5 millones de euros del anterior mandato que "se han quedado sin gestionar".

"Los acuerdos iniciales estaban tremendamente claros pero el problema es que tenemos un alcalde que no firmó esos acuerdos y no sabemos porque los concejales no están tampoco siguiendo esos planteamientos", ha asegurado. Cabe recordar que el pacto que posibilitó el gobierno municipal del PP se suscribió con Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, quien cesó en la Alcadía para centrarse en su cargo como senador.

Cazorla ha indicado que el citado acuerdo es "muy sencillo" y pasa "por trabajar para los almerienses pero no de la manera de la que se está haciendo ya que la ciudad se está viendo muy perjudicada" al tiempo que ha insistido en que el problema reside, a su juicio, en la "falta de gestión".

"El plan de playas ha sido un desastre y no lo digo yo; no es un tema de revancha personal como se afirma desde el PP para ocultar lo que es una falta de gestión sin olvidar ese primer hito de 26,5 millones de euros que se han quedado sin gestionar", ha reiterado.

El portavoz de Cs, quien ha acusado a los 'populares' de "echar balones fuera" en lugar de "ponerse a trabajar", ha concluido afirmando que desde su formación se pide, de momento, "la destitución y cambio de área" de Sánchez si bien ha advertido de que "dependiendo de las actitudes que tenga el PP, ya veremos si hay que ir a más".