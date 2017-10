Cs ve con preocupación que la prioridad del PSOE sea reprobar al Gobierno

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha expresado hoy su preocupación por que la prioridad del PSOE sea reprobar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en lugar de plantear soluciones para resolver la "grave" y "complicada" situación que vive el país.

"Seguramente hay motivos para criticar la actuación del Gobierno, pero es el momento de aportar soluciones a los españoles", ha dicho Villegas en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, al ser preguntado por la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno anunciada por la portavoz socialista, Margarita Robles.

El dirigente de Cs ha subrayado que los partidos de ámbito nacional, responsables y con vocación de gobierno deben transmitir a los españoles que hay soluciones y que están trabajando en ellas.

Ha insistido en la necesidad de enviar un mensaje de "firmeza", pero también de "tranquilidad" a los "millones de catalanes" que hoy están viendo coartados sus derechos por la huelga "orgánica" instigada por los separatistas para ver apoyado en las calles su "golpe" a la democracia.

"Aún se está a tiempo de dar una solución democrática", ha asegurado el número dos de Cs, que ha reiterado que se debería aplicar ya el artículo 155 de la Constitución, de suspensión de la autonomía, para convocar elecciones autonómicas.

Ha incidido en que la única forma de salir de esta situación es dar la voz a los catalanes para que decidan con libertad y garantías y ha añadido que, como el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no se atreve" a convocarlas, solo cabe que el Gobierno actúe y lo haga ya.

"Mejor hoy que mañana", ha dicho, porque "cada día que pasa sin actuar es peor".

Tras asegurar que están dispuestos a escuchar y apoyar otras propuestas, ha incidido en que "lo que no cabe es no actuar, no liderar y mirar hacia otro lado".

"Esta grave situación tiene un responsable que es el señor Puigdemont y lo que los demás tenemos que hacer es actuar para que deje de conducir el coche suicida y haya una solución democrática que permita apartar a los golpistas del Gobierno de Cataluña", ha afirmado.

Pero ha advertido de que "el tiempo se agota" y "no vale mirar para otro lado" y ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "lidere, actúe y dé una solución a los españoles".