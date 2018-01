Cs no reconocerá a un presidente que no sea investido como fija reglamento

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha señalado que su partido no reconocerá a un presidente que no sea investido como establece el reglamento del Parlament.

En declaraciones a los medios, Arrimadas ha calificado de "error" contemplar la posibilidad de una investidura a distancia, porque considera que es "adelantar pantallas", y en este sentido ha criticado al líder del PSC, Miquel Iceta, que ya haya anunciado la ausencia de los socialistas si la investidura de Carles Puigdemont se produce por esa vía.

Por el contrario, Arrimadas ha garantizado que Ciudadanos utilizará todos los "recursos jurídicos, políticos y democráticos" para evitar una investidura telemática o delegada, incluido un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque en su opinión es contraria al reglamento del Parlament, pero también al "sentido común".

"No podemos aceptar este escenario. No podemos aceptar que el Parlament esté una vez más al servicio de los independentistas, degradando todavía más las instituciones" catalanas, ha recalcado.

Por ello, Arrimadas ha asegurado que la formación naranja "no reconocerá a un presidente que no se someta a una investidura correctamente", como establece el reglamento de la cámara catalana, y estando "huido de la justicia con graves cargos", aunque ha insistido en que no hay que avanzar escenarios.

Respecto al hecho de que Junts per Catalunya estudie presentar por escrito el discurso de investidura de Puigdemont, Arrimadas lo ha tachado de otra de las "ocurrencias diarias" de los independentistas, a los que ha pedido "valentía" para admitir el fracaso del proceso soberanista tras la "estampida" de varios de sus dirigentes, en alusión a Artur Mas y Carme Forcadell.