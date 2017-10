Cs pide no "utilizar" de nuevo el Parlament como "teatro" para la DUI

El portavoz de Ciudadanos (C's) en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha denunciado hoy la situación de "excepción" en que se encuentra la Cámara catalana desde hace mes y medio y ha pedido que no se la utilice como "teatro para volver a decir que se proclama la independencia".

En declaraciones a la prensa, Carrizosa ha lamentado que, tras tener las "instituciones bloqueadas", el Govern quiera ahora convocar un pleno del Parlament sin precisar si hará una declaración unilateral de independencia (DUI), lo que en su opinión no impedirá que la situación siga siendo "extraordinaria y de excepción, porque ya lo era hace mes y medio".

Carrizosa ha aclarado que él, como portavoz de Cs, no tiene "conocimiento de nada" sobre el pleno previsto para el próximo viernes y ha insistido en que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la Mesa "tienen secuestrada" a la cámara catalana.

En ese sentido, ha pedido que "no se vuelva a hacer un paripé ni se utilice el Parlament como teatro para decir que se proclama la independencia nuevamente".

"Nos tienen un poco locos, no sabemos si la proclaman o no, si la suspenden o no, si la firman a la salida, si lo va a decir el Govern...", ha apuntado el dirigente de Ciudadanos.

Para evitar esa situación del Parlament, "no hay otra que convocar nuevas elecciones", sostiene Carrizosa, que se ha preguntado "cómo se puede decir" que la aplicación del artículo 155 sea contraria a la democracia, "si lo que se busca es que se cumpla la Constitución cuando hay una comunidad autónoma que está declarando la independencia".