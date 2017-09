Cs fuerza una votación de Cataluña en medio de las críticas de la oposición

Ciudadanos forzará el martes una votación en el Congreso para apoyar al Gobierno en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña, una iniciativa con la que quiere obligar a que se retrate el resto de fuerzas políticas ante el referéndum del 1-O y que ha sido muy criticada por el PSOE y Podemos.

Aunque los socialistas no han tomado aún una decisión sobre cuál será el sentido de su voto en esta proposición no de ley, han cargado contra el líder del partido naranja, Albert Rivera, por buscar sólo llamar la atención y promover debates "estériles" que ahondan "en la confrontación", según han señalado a EFE fuentes de la dirección, que no descarta ninguna opción.

Ni la abstención ni tampoco la presentación de enmiendas para poder consensuar un texto, han recalcado las fuentes, insistiendo en que no es el momento para enrocarse cada uno en sus posicionamientos sino "destensar" la situación.

"¿Qué necesidad hay de esto. Con quién vamos a hablar el día 2?", se han preguntado otros dirigentes socialistas muy molestos con Ciudadanos por querer escenificar una imagen de ruptura en la Cámara.

Lo que hay que hacer es promover el entendimiento, han señalado, y para eso sí sirve la comisión de diálogo sobre Cataluña que propone el PSOE, donde es posible favorecer el clima propicio que se requiere ahora.

Hasta el lunes, cuando se reúna la dirección del grupo parlamentario, no decidirán qué votarán a la iniciativa de Ciudadanos.

Podemos tampoco lo tiene decidido todavía pero no cree probable apoyar esta proposición, han asegurado a EFE fuentes de este partido, aunque antes de fijar su voto quieren ver en qué quedan las enmiendas que se están negociando.

La proposición no de ley del partido de Albert Rivera persigue que el Congreso exprese su respaldo al Gobierno, el Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales "en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña".

De forma particular pretende que la Cámara se ponga del lado del Ejecutivo en todas aquellas medidas que adopte "de manera proporcional" para impedir la celebración del referéndum suspendido por el alto tribunal.

También que el Congreso dé su apoyo a todos los funcionarios que, con su trabajo, "garantizan" la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos, especialmente la de los catalanes, y que el Gobierno impida la utilización de recursos públicos para promocionar o preparar la consulta.

"Nuestra respuesta ante este golpe insólito a la democracia ha de ser unánime", subraya el texto de la iniciativa con la que Ciudadanos espera que el Congreso cierre filas con los poderes ejecutivo y judicial "en defensa de la legalidad democrática en Cataluña".