Cuixart (Òmnium) apuesta por no pedir renuncias a nadie "ni aceptar más chantajes chapuceros"

En una carta enviada este jueves a Rac 1, recogida por Europa Press, Cuixart ha afirmado: "Tengo una obsesión: nos hemos explicado poco y mal y no es ningún reproche a nadie, pero no podemos renunciar a seguir siendo sociedad civil".

El líder de Òmnium ha sentenciado: "Volveremos a votar, pero hace falta coser y recoser y fortalecer el sentimiento de pertenencia colectiva y explicarnos, tanto como escuchar. Sobre todo y siempre, escuchar".

"No podemos renunciar ni a la 'senyera' ni al catalanismo, ni al 1 de octubre ni a la convicción de que solo llegaremos si vamos juntos", ha defendido en la misiva.

Ha opinado que con casos como la condena al rapero Valtonyc, la retirada de la obra 'Presos polítics' de Salvador Sierra de ARCO y del libro 'Fariña' se demuestra que se ha "estrujado" la independencia judicial.

"Sobre los posicionamientos contrarios a la prisión preventiva y otros silencios me he propuesto no hacer reproches", ha continuado, citando a quien se ha manifestando en contra, entre ellos Baltasar Garzón y Felipe González.