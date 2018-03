Cuixart desde prisión: "Volveremos a votar, pero necesitamos coser y recoser"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado hoy en una carta abierta desde la cárcel Soto del Real, en donde está en prisión preventiva por el proceso independentista, que "volveremos a votar, pero necesitamos coser y recoser" la sociedad catalana.

En una carta manuscrita de Cuixart que ha publicado esta mañana Rac1, justo en el día que se celebra el primer pleno de la nueva legislatura catalana, el presidente de Òmnium ha admitido tener una "obsesión: nos hemos explicado poco y mal y no es ningún reproche a nadie, pero no podemos renunciar a seguir siendo sociedad civil y yo, que soy poco de banderas, no podemos renunciar ni a la senyera, ni al catalanismo, ni al 1 de octubre, ni a la convicción de que sólo llegaremos si vamos juntos".

"Volveremos a votar, pero necesitamos coser y recoser y fortalecer el sentimiento de pertenencia colectiva y explicarnos, tanto como escuchar. Sobre todo y siempre, escuchar", ha agregado.

"Sobre los posicionamientos contrarios a la prisión preventiva u otros silencios, me he propuesto no hacer reproches. En cambio, hacer de altavoz de las personas que con más o menos contundencia se manifiestan en contra. Incluso, cuando lo hacen Garzón (no puedo olvidar el año 92) o Felipe González (ídem con los GAL y tanta corrupción), pero es la hora de la democracia y eso significa madurez y preservar lo que es el bien más preciado (la democracia)", reflexiona Cuixart.

El presidente de Òmnium finaliza su carta subrayando que "sobre todo" es momento de "pocos reproches y mucha empatía. Ni pedir renuncias a nadie ni aceptar más chantajes torpes".