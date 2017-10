La líder de las Damas de Blanco denuncia que el Gobierno le impide salir de Cuba

La líder del movimiento opositor cubano "Damas de Blanco", Berta Soler, denunció hoy que las autoridades de la isla le impidieron hoy viajar al extranjero por cuarta vez en lo que va de año, en todos los casos cuando se disponía a tomar vuelos hacia Estados Unidos.

Soler explicó a Efe que este viernes llegó al aeropuerto internacional José Martí de La Habana con el fin de tomar un vuelo de la compañía American Airlines con destino a ese país, invitada por el Centro Cultural Informativo de Nueva Jersey para dictar una conferencia sobre la mujer y el racismo.

"Cuando iba a confirmar la salida con mi boleto, el jefe de turno de Inmigración de la terminal 3 me comunicó que no podía salir del país, sin explicar el motivo", relató la opositora.

La disidente cubana detalló que la primera negativa de salida temporal de la isla la recibió en marzo pasado cuando se disponía a responder a una invitación en la ciudad de Los Ángeles.

Dos meses más tarde, en mayo, tenía previsto participar en un reconocimiento a las Damas de Blanco organizado por el Partido Republicano, pero tampoco pudo salir de Cuba.

El tercer veto de viaje, dijo, tuvo lugar en junio pasado cuando estaba invitada a asistir al polémico acto en Miami en el cual el presidente Donald Trump anunció un cambio y endurecimiento de las políticas de Estados Unidos hacia la isla.

Refirió que acudió a las oficinas de Inmigración Nacional y allí le comunicaron que ella está "regulada", un término empleado por las autoridades de esa dependencia para quienes tienen algún impedimento por el que son retenidos en la isla.

"La Seguridad del Estado me dijo que no iba a salir del país hasta que no pagara la multa de 1.500 pesos (unos 60 dólares) que me impusieron en septiembre del año pasado por tirar un papel al suelo un domingo a la salida de la Iglesia Santa Rita", apuntó Soler.

La opositora señaló que tras la imposición de esa multa -que se niega a aceptar por "impagable"- ha viajado fuera de Cuba varias veces, la última en enero de este año.

Otras integrantes de las Damas de Blanco tampoco han podido salir de la isla cuando se disponían a viajar, aseguró.

Berta Soler (1963, Matanzas, Cuba), es una de las fundadoras del movimiento Damas de Blanco surgido para abogar por la liberación de los 75 disidentes encarcelados en la "Primavera Negra" de 2003, entre los que se encontraba su esposo, Ángel Moya.

Tras el fallecimiento de Laura Pollán en 2011, Soler encabeza el grupo, uno de los más activos de la disidencia interna de la isla.

El Gobierno cubano considera a los disidentes "contrarrevolucionarios" y "mercenarios".