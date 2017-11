Dancausa niega que Hacienda impida al Ayuntamiento de Madrid gastos sociales: "Dice lo que puede gastar, pero no dónde"

En declaraciones a la salida del Juzgado de Instrucción donde ha declarado esta mañana por el caso Mercamadrid, Dancausa ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la medida cautelar solicitada por Delegación de Gobierno sobre acuerdos de créditos suplementarios acordados en junio y julio por una cantidad superior a los 270 millones de euros, al entender que trataban de eludir el cumplimiento de los acuerdos de no disponibilidad por un importe mínimo de cerca de 240 millones, anteriormente adoptados por el propio Consistorio a requerimiento del Ministerio de Hacienda entre abril y mayo.

"El juez considera que en realidad no podía haberlo aprobado porque las partidas salían de los créditos de no disposición que había aprobado", ha comentado. Por tanto, lo que ha hecho el juez es que antes de que la sentencia que se dicte, sea favorable o desfavorable, el contenido no se haya dilapidado", ha comentado.

Entonces, la representante del Gobierno central en Madrid ha recordado las declaraciones que desde el Ayuntamiento se hacen de que Hacienda les está impidiendo realizar gastos sociales.

"Hacienda lo que dice es cuánto puede gastar. Luego ya a qué lo dedica es otra cuestión. El año pasado compraron la sede de la Concejalía de Hacienda por 104 millones, que podría ser un gasto de ahorro, pero evidentemete no es un gasto social", ha apostillado.