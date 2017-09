Dastis a la CNN sobre Cataluña: "No queremos que una parte decida por todos"

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró hoy en una entrevista con la cadena CNN que el Gobierno español no quiere "que una parte decida por todos", en referencia a las medidas del Ejecutivo para impedir el referéndum de independencia catalán convocado para este domingo.

"Lo que tienen que hacer es parar este referéndum, esta farsa de referéndum. Y nosotros estamos más que listos para hablar dentro de la Constitución española y el orden legal español. Eso nunca ha sido un problema", dijo Dastis, entrevistado por la periodista Christiane Amanpour.

La popular presentadora preguntó al titular de Exteriores español si no cree que el Gobierno de Mariano Rajoy "se está pegando un tiro en el pie" con las acciones emprendidas en los últimos días para impedir el voto en Cataluña, ya que más allá de la independencia, los catalanes reclaman su derecho al sufragio.

Dastis lo negó, y subrayó que las acciones policiales contra el despliegue de las urnas y las papeletas responden a la aplicación de la ley.

"España es una democracia y un país que sigue las leyes. Los jueces han requerido que se aplique la ley. Así que, de nuevo, creo que no hay ninguna duda sobre nuestro deseo de hablar y entrar en un diálogo", insistió.

"Pero lo que no puede hacerse es algo que pasa por encima de la ley y que no puede ser equiparado de ninguna manera con la democracia o con un derecho romántico a decidir que, por supuesto, todos tenemos, pero no queremos que una parte decida por todos", sentenció.

El Gobierno español exigió hoy de nuevo al Ejecutivo de Cataluña que cese en su actitud de "desobediencia", suspenda el referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y reconozca la "autoridad judicial" para que los cuerpos de seguridad impidan la votación.

A tres días de la consulta secesionista, representantes de ambos gobiernos se reunieron hoy en la Junta de Seguridad de Cataluña, el órgano político de coordinación policial regional, convocada unilateralmente el miércoles por el presidente catalán, Carlos Puigdemont.

En apoyo al referéndum, miles de estudiantes de secundaria y universitarios se manifestaron hoy en diversas ciudades de Cataluña, coincidiendo con la jornada de huelga en todas las universidades de la región para respaldar lo que denominan "derecho a decidir" su ciudadanía.