Dastis: España no firma tratado de Prohibición Armas Nucleares porque divide

España no firmará el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares impulsado por la ONU porque "divide a la comunidad internacional" y "socava" el Tratado de No Proliferación que es "el único que está consiguiendo limitar el número de armas nucleares de manera gradual".

Así lo ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al ser preguntado por el diputado de Unidos Podemos Pablo Bustinduy por qué España no apoya un tratado cuya campaña ha recibido el premio Nobel de la Paz y cuenta con el apoyo de 56 países.

"No lo vamos a firmar por tres razones: por que queremos preservar el Tratado de No Proliferación, por solidaridad con nuestros aliados de la Alianza Atlántica" y por que España apuesta por el "multilateralismo y fomentar el mayor consenso posible, algo que ese tratado no consigue", ha respondido Dastis.

Según el ministro, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares "tiene un problema" que es que "busca alcanzar ese objetivo por el camino equivocado".

Dastis ha apuntado también que sólo 4 países han ratificado el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que plantea el riesgo de "socavar el único régimen que está realmente consiguiendo limitar el número de armas nucleares, que es el Tratado de No Proliferación".

El ministro también ha rechazado el argumento de Bustinduy de que el Gobierno ha decidido no firmarlo por que "se lo ha prohibido la OTAN y han decidido obedecer renunciando a tener voz propia en el proceso" y se conforman con ser mero "vasallo geopolítico" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En respuesta, Dastis ha recordado que 190 estados apoyan el Tratado de No Proliferación, que "es el único medio, aunque sea gradual, para conseguir el objetivo de un mundo libre de armas nucleares".

Por su parte, el Tratado de Prohibición va "en contra del objetivo de unir a la comunidad internacional, la divide" y por que "socava el único régimen efectivo de acabar con las armas nucleares que es gradual y que vamos a seguir tratando de preservar desde el Gobierno", ha concluido.