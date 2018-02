Dastis no teme que la huida de Gabriel a Suiza afecte a las relaciones bilaterales

"Esta costumbre que se está desarrollando en algunas personas de instalarse en otro país europeo me parece que no tiene ningún sentido" El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha afirmado este martes no tener "ningún temor" a que la huida a Suiza de la diputada autonómica de la CPU Anna Gabriel pueda afectar a las relaciones bilaterales entre los dos países.