Dastis confía en que los Mossos "obedecerán" al Gobierno de Madrid

El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, dijo hoy en una entrevista con el canal británico Sky que confía en que los Mossos "obedecerán" las instrucciones de Madrid y no habrá "necesidad" de enviar a agentes de la Policía Nacional ni al Ejército.

El titular español fue entrevistado después de que el Gobierno español, previa autorización del Senado, decretara el cese de todo el Gabinete catalán y disolviera el Parlamento autonómico, convocando elecciones para el 21 de diciembre, a fin de restablecer la legalidad constitucional.

Al ser preguntado por lo que podría ocurrir en el caso de que el expresidente catalán, Carlos Puigdemont, y otros miembros del Gobierno de Cataluña regresaran a sus puestos de trabajo, Dastis respondió que "habrá que ver qué ocurre y si eso siquiera ocurre".

No obstante, descartó que el Ejecutivo de Madrid contemple evitar "por la fuerza" una hipotética situación de este tipo.

"La realidad está calando, y continuará haciéndolo. Y se darán cuenta de que no pueden hacer algo sin la autoridad de la ley y que (en ese caso) estarán usurpando la autoridad, así que no creo que redunde en sus propios intereses hacer algo que no es efectivo y que además es ilegal", indicó.

Manifestó también su "confianza" en que los Mossos "bajo el nuevo mandato, se comportarán con responsabilidad".

"El exmayor de los Mossos ha aceptado su destitución y ha ofrecido su apoyo al nuevo jefe de los Mossos, que es uno de los propios Mossos, con lo que tenemos confianza que harán lo que se supone que han de hacer, que es asegurar la paz y la ley y el orden en Cataluña", observó.

Dastis tildó de "irrelevante" el papel que ahora desempeñará Puigdemont, quien el pasado fin de semana instaba en una comparecencia televisiva a continuar en la lucha por la independencia.

Sobre el expresidente catalán comentó que "no tiene manera de dirigir un Gobierno paralelo".

"No creo que cuente con los medios para hacer funcionar las cosas. No tiene manera, no tiene funciones, no tiene firma. Es difícil ver cómo continuará gobernando en Cataluña", agregó sobre el exlíder independentista.

El político también aclaró que el gobierno directo por parte de Madrid sobre Cataluña se impondrá durante "un periodo limitado" a fin de restaurar el orden y la legalidad, tras lo cual los catalanes podrán escoger un nuevo gobierno en las elecciones convocadas para el próximo diciembre.

Con relación a esos comicios, Dastis dijo que Puigdemont será libre de presentarse, en caso de que no esté detenido para entonces.