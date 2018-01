Dastis cree que los mensajes de Puigdemont reflejan la "dificultad" de perseguir objetivos que "no van a ningún lado"

"Reflejan la situación en la que está la formación del Gobierno (en Cataluña), la dificultad que tiene tratar de proseguir unos objetivos que no van a ningún lado", ha declarado Dastis a la prensa en Bruselas.

El ministro ha subrayado que esta ambición se ha apoyado en métodos "no democráticos", que no cuentan con el apoyo de la mayoría de catalanes y tras "empecinarse en algo que lo único que hace es prorrogar una agonía" y "dificultar" que haya un nuevo Gobierno que se ocupe de los problemas que vive Cataluña.

Dastis no ha querido valorar el fondo de los mensajes enviados por Puigdemont a su exconseller Toni Comín (ERC), también huido en Bruselas, y ha dicho que no iba a "especular" sobre si el 'proces' está en su fase final.

Además ha recalcado que el único interés del Gobierno central es que a la investidura se presente un candidato "que esté en condiciones" y no tenga "cuentas pendientes" con la Justicia y pueda gobernar Cataluña. "Me da la impresión de que Puigdemont no está en esta circunstancia", ha remachado.

"Lo que tiene que hacer es presentarse ante el juez y argumentar ante el juez lo que le parezca, pero lo primero es cumplir sus obligaciones con la Justicia", ha añadido el jefe de la diplomacia española.