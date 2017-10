Dastis: "La UE nos va a seguir apoyando al ser una amenaza para toda Europa"

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha asegurado hoy que la UE "apoya y va a seguir apoyando" a España en su postura sobre el desafío independentista en Cataluña al asegurar que es "una amenaza para toda Europa y su estabilidad".

Dastis se ha referido a la situación de Cataluña en un coloquio posterior a la conferencia que ha pronunciado sobre el futuro de Europa en la Universidad San Pablo CEU de Madrid.

El ministro de Exteriores ha afirmado que la UE "está adoptando la posición que tiene que adoptar" sobre Cataluña y de que ese respaldo va a continuar.

"Lo tenemos claro. No tenemos ninguna duda de que la UE, sus instituciones y nuestros socios nos apoyan. Saben que una eventual independencia de Cataluña, que no se va a producir, es una amenaza para toda Europa, para el orden y la estabilidad de Europa y también para los principios en los que se fundamenta", ha reflexionado Dastis, quien ha citado el caso de otras regiones europeas, como Véneto o Bretaña, donde también hay demandas nacionalistas.

Dastis ha subrayado que el de Cataluña "es un problema primordialmente español", no porque sea un asunto en el que el Gobierno de Mariano Rajoy "no quiere que la UE se entrometa", sino porque se trata de "un desafío a un orden interno que es perfectamente homologable" en el ámbito europeo.

Dastis ha apuntado que se pueden defender las aspiraciones independentistas, pero "por métodos democráticos y con respeto al Estado de derecho".

Antes de la conferencia y en declaraciones a los periodistas, el jefe de la diplomacia ha considerado "una mala idea" la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de renunciar a acudir al Senado para exponer su postura sobre el proceso separatista.

"Me parece una mala idea. Hemos estado siempre ofreciendo diálogo donde está la legitimidad popular y el que no venga me parece una mala idea", ha lamentado el ministro de Exteriores.

Puigdemont ha renunciado a ir al Senado al entender que el Gobierno de Mariano Rajoy ya tiene decidido, pase lo que pase, aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para frenar el proceso independentista.