Dastis ve "contundente y plenamente satisfactoria" la respuesta de Trump

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha calificado hoy como "contundente y plenamente satisfactoria" la respuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre el desafío independentista de Cataluña, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

El titular de Exteriores, pocas horas después de aterrizar en Madrid tras asistir en Washington al encuentro de Trump y Rajoy, ha afirmado a los periodistas que la reunión ha sido "muy positiva tanto en el trato recibido como en la amplitud de los temas que se abordaron. Y salta a los ojos".

Preguntado si la opinión de Trump podría perjudicar al Gobierno, Dastis ha afirmado que "peor hubiera sido que no hubiera respaldado" la posición del Ejecutivo". "No ha hecho más que decir algo que pensamos todos y todos los líderes mundiales", ha añadido.

Trump, en rueda de prensa, dijo que España "es un gran país" y que "tendría que seguir unido", y añadió que le parecía una "tontería" que Cataluña no siguiera dentro de este "histórico" país.

El ministro, que ha intervenido en un seminario sobre Europa, titulado "Europa contra pronóstico", ha confesado que en la reunión con Trump no se habló del Brexit, porque "a la administración estadounidense no le gusta y no están cómodos" con el tema.

Sin embargo, ha afirmado que la administración Trump ya ha aceptado que Europa es un interlocutor y que el esfuerzo europeo para aumentar su política de seguridad y defensa no va contra la OTAN.

"Las relaciones entre EEUU y la UE se van reconduciendo y parece que no van a ir mal", ha asegurado Dastis, quien ha dicho que las últimas propuestas del Reino Unido sobre el Brexit son "un paso en la buena dirección".

"Soy optimista. No tenemos otra salida. Vamos a lograr un buen acuerdo" para las dos partes, ha asegurado el ministro sobre el proceso negociador del Brexit.

Tras afirmar que el Reino Unido ha cometido un "error memorable", ha manifestado que no cree que la salida británica pueda ser revisable, "pero no lo vamos a descartar -ha apostillado-".

Por otra parte, Dastis ha considerado que en España hay un déficit de control parlamentario sobre el papel español en la UE y ha apostado por una mayor participación de los parlamentos de cada país en el funcionamiento de la institución.