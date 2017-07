Dastis cree que aunque eurodiputados no acudan a Parlamento están trabajando

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha afirmado hoy que aunque los eurodiputados no estén en el hemiciclo del Parlamento Europeo "no están de paseo" sino "trabajando en sus despachos".

En declaraciones a los periodistas tras presentar la campaña "Viaja informado, viaja seguro" en el aeropuerto de Barajas, Dastis ha reaccionado así después de conocerse que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, llamó "ridícula" a la Eurocámara al encontrarse con que solo una treintena de eurodiputados estaban presentes en el primer debate en el pleno.

"Son cosas que pasan. Aunque no estén en el hemiciclo están trabajando sin duda en sus despachos", ha dicho el jefe de la diplomacia española.

Ha explicado que cuando él ha ido a Estrasburgo a reuniones "es muy fácil y provechoso encontrar a los diputados".

"No he visto las imágenes pero no quiere decir que los eurodiputados estén de paseo por Estrasburgo sino trabajando en otras áreas", ha añadido.

"El Parlamento Europeo es ridículo, muy ridículo. Que haya solo una treintena de diputados en la sala demuestra que la Eurocámara no es seria", dijo contundente Juncker al tomar la palabra en el debate, dedicado a repasar los logros de la Presidencia maltesa, y en la que también intervenía el primer ministro de ese país, Joseph Muscat.