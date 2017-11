Dastis explica que "de ninguna manera" pretendía señalar al Gobierno ruso

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha transmitido al embajador de Rusia en España que "de ninguna manera" se ha pretendido señalar al gobierno de Rusia como responsable de la actuación de 'hackers' que difundieron noticias falsas sobre la situación en Cataluña.

Así lo ha afirmado el titular de Exteriores, Alfonso Dastis, al ser preguntado hoy por el malestar el Ejecutivo ruso por el hecho de que España haya identificado a Rusia y Venezuela como lugar de procedencia de los mensajes que circularon por internet entorno al 1-O.

"He dejado bien claro que no estamos involucrando al Gobierno ruso", ha dicho Dastis, quien se ha mostrado convencido de que esta cuestión no va a crear "ninguna crisis" entre ambos países.

El ministro ha explicado que "en términos de flujos de comunicación en redes sociales", la actividad de esos días de octubre "se podía trazar a Rusia y a Venezuela, pero de ninguna manera hemos querido involucrar ni pretender que el Gobierno ruso estuviera detrás de esas comunicaciones".

"No veo por qué tenga que haber ninguna crisis entre nuestros países", ha concluido.