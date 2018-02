Dastis ve la inclusión del que piensa diferente como fórmula contra los nacionalismos

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se ha mostrado hoy partidario de fomentar la inclusión, aceptar al que "no piensa como uno", cumplir las reglas y reafirmar los valores de la democracia y del Estado de derecho como instrumentos para frenar el auge de los nacionalismo en Europa.

Dastis participa hoy en la Cumbre de Líderes de la Unión Demócrata Internacional (IDU), que se celebra hasta mañana en Salamanca y que el miércoles clausurará en Madrid la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, con la asistencia de dirigentes de partidos de centro derecha de más de 36 países.

En declaraciones a los periodistas, el ministro de Asuntos Exteriores se ha referido a los "dos instrumentos fundamentales" que, en su opinión, existen para frenar el auge de los nacionalismos en Europa.

Así, ha aludido a la necesidad de reafirmar "los valores de democracia y Estado de Derecho con la separación de poderes y los derechos fundamentales de los individuos".

También ha hecho hincapié en la protección de las minorías, en ser inclusivos, en no fomentar la fragmentación o la exclusión, en la necesidad de "aceptar al que no piensa como uno" y en "cumplir las reglas" porque sin ellas y "sin orden jurídico que todo el mundo tenga que respetar no hay libertad".

El ministro se ha mostrado "optimista" a pesar de las amenazas y desafíos a los que está sujeto "el orden liberal internacional".

"Hay problemas globales a los que tenemos que hacer frente", ha sostenido Dastis, convencido de que entre los más importantes figuran "el cambio climático, la tensión en el ciberespacio o el terrorismo".

Sin embargo, ha considerado que permaneciendo "juntos y trabajando de manera colectiva" como hacen los países en organizaciones internacionales como la Unión Europea o Naciones Unidas van a conseguir "salir adelante y defender un orden internacional" basado en sus "principios y valores" tradicionales, ha concluido.

Por su parte, el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho referencia en su discurso inaugural de la Cumbre de Líderes de la IDU a la crisis territorial como "el mayor desafío que ha tenido la democracia española, junto el intento fallido de Golpe de Estado de febrero de 1981".

"Ante esa amenaza, nuestra democracia ha mostrado su fortaleza y los poderes del Estado han funcionado correctamente", ha remarcado Fernández Mañueco.