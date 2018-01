Dastis cree que "lo razonable" es que los independentistas "busquen un candidato en condiciones" tras el auto del TC

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha rechazado una investidura de Carles Puigdemont y ha afirmado que "lo razonable" es que los independentistas "busquen un candidato en condiciones para llevar adelante la gobernación de Cataluña".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el ministro ha apuntado que el candidato de Junts per Catalunya "no puede ser investido" en virtud de las causas judiciales que hay contra él a raíz de la declaración unilateral de independencia (DUI). A su juicio, no puede ser investido a pesar del "notable" respaldo que la formación independentista obtuvo en las pasadas elecciones catalanas del 21 de diciembre.

Así, Dastis ha instado a los partidos separatistas a buscar otro candidato de cara a la sesión de investidura prevista para este martes en el Parlamento catalán, a sabiendas de que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó por unanimidad suspender la sesión si dicha investidura se pretende hacer en ausencia del candidato Puigdemont.

"DIFÍCIL" GOBERNAR DESDE BRUSELAS

Preguntado sobre la posibilidad de que el expresidente catalán regrese a España para ser investido, Dastis ha rechazado también esa opción a sabiendas de que sería enviado a prisión provisional. Y sobre la posibilidad de que el expresident gobierne desde Bruselas, el ministro ha asegurado que él "no se coloca en esa tesitura" porque es "difícil" gestionar una comunidad autónoma "sin estar atento al día a día y sin comparecer ante los ciudadanos".

Asimismo, preguntado por la permanencia de Puigdemont en Bruselas pese a los delitos que en España se le imputan, Dastis ha afirmado que esta situación es "anómala". En cualquier caso, ha hecho hincapié en el "apoyo" que ha recibido España desde los países miembro de la Unión Europea.

En esta línea, ha destacado que los independentistas "no tienen ningún eco" en la Unión Europea, donde se mira con perplejidad las acciones de Puigdemont al pretender mantenerse "fuera de la ley".

El ministro ha negado haber tenido contactos con miembros del Tribunal Constitucional (TC) a raíz de que el Consejo de Estado rechazase el recurso preventivo del Gobierno, como publica este lunes el diario 'El Páis'. Y ha destacado que "tiene que desarrollarse la acción" derivada de las pasadas elecciones catalanas pero siempre hay que "obedecer a las reglas democráticas de la Constitución".