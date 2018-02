Decana del Colegio de Abogados a Torrent: "no era la idea, la has liado"

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Eugènia Gay, ha reprendido al presidente del Parlament, Roger Torrent, por el discurso que ha soliviantado a la cúpula judicial de Cataluña y, entre susurros, le ha espetado: "no era la idea, la has liado; muchas gracias".

La tradicional ceremonia que se celebra en el Colegio de Abogados de Barcelona, con motivo de la festividad de Sant Raimon de Penyafort, ha transcurrido esta tarde entre momentos de tensión, especialmente cuando la alusión de Torrent en su discurso sobre los "presos políticos" ha llevado a la cúpula judicial de Cataluña a abandonar la sala.

El duro discurso de Torrent, que ha denunciado la politización de la justicia, ha molestado a la decana del Colegio de Abogados, que presidía el acto a su lado.

"No era la idea, no era la idea, president; la has liado, muchas gracias", ha susurrado Gay a Torrent, cuando éste finalizaba su discurso, unas expresiones que se han podido escuchar a través del micro abierto del presidente del Parlament, situado justo a su lado.