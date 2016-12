Demòcrates se alinea con la CUP para acotar la vía pactada a dos o tres meses

El diputado de Junts pel Sí en el Parlament y portavoz nacional de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha coincidido hoy con la CUP en dar como mucho "dos o tres meses" de margen para intentar acordar un referéndum con el Estado.

En el tradicional homenaje frente a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, en el 83 aniversario de su muerte, en el cementerio de Montjuïc de Barcelona, Castellà ha razonado que en Cataluña hay un "consenso muy amplio" para celebrar un referéndum sobre la independencia, un reto que no puede "detenerse" indefinidamente si el Estado se niega a autorizarlo.

"Si hay grupos políticos que creen que aún es posible que España proponga algún pacto, siempre diremos que sí al diálogo", ha explicado Castellà, que no obstante ha recordado que "los plazos marcados" por el Govern prevén un referéndum como muy tarde en septiembre del próximo año.

El compromiso surgido de la cumbre soberanista del pasado viernes para explorar de nuevo la vía pactada con el Estado "no puede bloquear", a su juicio, el referéndum de septiembre.

"Ni un paso atrás", ha exclamado Castellà, según el cual "el referéndum se hará sí o sí en septiembre, sea pactado o no".

Por ello, "si en los próximos dos o tres meses se ve que no hay ninguna opción" de llegar a un acuerdo con el Estado, el soberanismo deberá volcarse en convocar un referéndum sin aval del Gobierno de Mariano Rajoy.

El llamamiento de Castellà concuerda con la reflexión planteada ayer por la portavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel, que señaló que si el Estado se niega a negociar un referéndum, "en dos o tres meses" las fuerzas soberanistas deben dar por "cerrada" la vía pactada y preparar un referéndum unilateral.

Según Castellà, Cataluña está "muy cerca del sueño que tenía" Macià de conseguir un Estado propio: "Estamos a nueve meses", ha dicho, en alusión al referéndum previsto para septiembre.

Castellà ha sugerido "aprender de la experiencia" de Macià, que vio cómo la "república fraternal española" acabó "recortando" en 1932 el Estatut impulsado desde Cataluña.

Sobre el discurso de Navidad del Rey, que abogó por una España en la que la convivencia democrática esté basada "en el respeto a la ley", en la unión y "en una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir", al sostener que no es tiempo para "fracturas, ni divisiones internas", Castellà ha comentado que "no aporta ninguna novedad".

En su opinión, es el reflejo de un "diálogo vacío, estéril, sin propuestas", en el que se propone "hablar de todo menos de democracia y de ejercer el derecho a la autodeterminación".