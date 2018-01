Demòcrates ve "guerra sucia" en la filtración de mensajes de Puigdemont

El portavoz de Demòcrates y diputado del grupo de ERC en el Parlament, Antoni Castellà, ha atribuido hoy al "entorno de guerra sucia tan potente" la filtración de los mensajes entre Carles Puigdemont y el exconseller Antoni Comín, en el que el líder de Junts per Catalunya se da por "sacrificado".

Según unos mensajes de móvil difundidos por Telecinco, Puigdemont reconocía a Comín que el proceso independentista "ha terminado" y "ha caducado" y que sus correligionarios lo han "sacrificado" como candidato, por lo que el "plan de Moncloa" ha "triunfado".

En rueda de prensa, Castellà ha restado credibilidad a los mensajes y ha dicho que solo los dará por buenos cuando "Puigdemont exprese opiniones abiertamente, las firme o las haga suyas".

"No entraré. Solo me interesa cuando Puigdemont se expresa abiertamente o si reconoce que el mensaje es suyo. No me consta que sea así", ha zanjado.