Detenido en una operación antidopaje el atleta español Ilias Fifa, campeón de Europa de 5.000 metros

Ilias Fifa, el atleta español nacido en Marruecos campeón de Europa de 5.000 metros ha sido detenido por una presunta vinculación con una red de dopaje deportivo, según Europa Press.

Los agentes de la Policía Nacional han arrestado al corredor en su domicilio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Forma parte de una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción 4 de Mataró (Barcelona) que ha extendido los registros a Mollet, Esplugues de Llobregat y Arenys de Mar (Barcelona), Guadalajara y Valencia por un delito contra la salud pública por utilización de medicamentos con grave peligro para la salud.

Fifa se convirtió en campeón de Europa al aire libre en 2016 en Ámsterdam. Nacido en Tánger en 1989 se convirtió en un icono al conocerse su historia vital: no era un nacionalización interesada en virtud de su potencial deportivo (y los éxitos que reportaría a la federación española) sino que había llegado en los bajos de un camión. Había cruzado la frontera para buscarse la vida cuando tenía 17 años.

No hubo naturalización exprés. Fifa tuvo que vivir en España 10 años antes de que recibiera un pasaporte español. Dedicado al atletismo, ganó la final de 5.000 metros en el estadio holandés 12 meses después. Las imágenes de su incrédula felicidad le catapultaron a la (efímera) fama deportiva en España.

En una entrevista con eldiario.es tras recibir su medalla de oro, el corredor explicaba sobre su periplo vital: "Vine a España a buscarme la vida: para trabajar, ahorrar y sobrevivir. Asumí un riesgo para mejorar mi futuro, no hice nada malo a nadie". Deambuló por Barcelona, fue llevado a un centro de menores y salió del sistema de acogida a los 22 años. "Hay gente a la que no le gusta que compita representando a España. Me gustaría que estuvieran contentos", decía.