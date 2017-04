Díaz: Fiscal Anticorrupción no puede seguir un día más al frente de su cargo

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho hoy que el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, "no puede seguir un día más al frente de su cargo" y ha instado al fiscal general a que lo cese "de manera inmediata", si no renuncia por las acusaciones de obstaculización vertidas contra él.

"El fiscal jefe Anticorrupción no puede seguir un día más al frente de su cargo y, si él no se va y no dimite, pues el fiscal general tendrá que tomar medidas y cesarlo de manera inmediata, a la vista de los acontecimientos que estamos viendo", ha declarado Díaz en el Parlamento andaluz, a preguntas de los periodistas.

Díaz ha recordado que el grupo parlamentario socialista ya ha señalado esta mañana "con claridad" que los ministros de Justicia y de Interior "tienen que comparecer cuanto antes en el Congreso y dar muchas explicaciones".

También ha reclamado la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado para que aclare su actuación en relación con la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II, en la que fue detenido ayer el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

La Fiscalía General del Estado, que dirige José Manuel Maza, ha negado hoy que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, haya tratado de "obstaculizar" la investigación de la llamada operación Lezo y en concreto la relativa al expresidente madrileño Ignacio González, detenido ayer.