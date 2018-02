Díaz: "No quiero ni pensar que no se respalde a Valenciano porque me apoyó"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha subrayado hoy el "prestigio" de Elena Valenciano y ha dicho que no quiere "ni pensar" que la falta de apoyo de Pedro Sánchez para que opte a la presidencia del grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo sea por el respaldo que le dio en las primarias.

"No quiero ni pensar que sea por el apoyo que me dio a mí, no quiero pensar que fuera por eso; no, me niego a pensar que sea eso", ha repetido al ser preguntada sobre este asunto en una entrevista en Telecinco.

Ha destacado el "reconocimiento y prestigio" de Valenciano, tanto en el PSOE como entre los partidos socialistas europeos y otras fuerzas políticas, y ha defendido que sería "bueno para el PSOE" que una mujer socialista española pueda ser la presidenta del grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo.

"Cada vez que he ido a Bruselas me ha ayudado muchísimo y he visto el prestigio y la autoridad que tiene", ha asegurado antes de apostillar: "Me gusta que una mujer socialista española sea reconocida".

Aunque ha admitido que no conoce la "negociación" ni los elementos que la dirección del partido está "barajando", ha insistido en que la exsecretaria de Organización del PSOE tiene "reconocimiento y capacidad, que es lo importante".

Sobre el foro de debate impulsado por Pedro Sánchez con el fin de demostrar la "unidad recompuesta" de su partido, ha dicho que desconoce dicha iniciativa, y ha agregado: "Me imagino que nos llamará".

Respecto al futuro del PSOE y la posibilidad de que el voto de centro-derecha pueda ser por primera vez mayor que el de centro-izquierda, ha opinado que "hay tiempo" para "recuperar la iniciativa".

"Creo que hay margen, siempre he defendido que el PSOE tiene que ocupar un espacio de centralidad, que no de centro; no debemos escorarnos a debates a los que otros nos han querido llevar", ha remachado.