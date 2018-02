Díaz reclama más policía porque lo del hospital de La Línea "no es de recibo"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho hoy que no sabe ya "cómo decirle" al Gobierno que es "urgente y muy necesaria" una mayor presencia de los cuerpos de seguridad en el Campo de Gibraltar, porque "no es de recibo" que ocurran casos como el de ayer en el hospital de La Línea (Cádiz).

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto en un hospital de Sevilla, Díaz se ha pronunciado de esta forma tras conocerse que varios encapuchados asaltaron ayer las urgencias del hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) para liberar a un traficante de drogas que había sido llevado allí detenido.

"Yo ya no sé cómo se lo voy a decir a Rajoy y al ministro Zoido. Les hemos dicho en numerosas ocasiones que la situación de inseguridad que se está viviendo en el campo de Gibraltar no es de recibo. Que me digan a mí cómo se puede explicar que los narcos campen a sus anchas en el Campo de Gibraltar y que en estos momentos no haya refuerzos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la zona", ha recalcado la presidenta de la Junta.

Díaz confía que tras lo ocurrido ayer "se den cuenta de que la reivindicación de más policías y más guardias civiles en el Campo de Gibraltar es urgente y muy necesaria".

Todo ello para que la zona del Campo de Gibraltar "se sienta protegida, apoyada, con un horizonte de esperanza y de futuro que merecen quienes viven allí, quienes trabajan todos los días, quienes se esfuerzan por sacar adelante a sus familias y por tener una vida digna", ha subrayado.

Después de reiterar que la responsabilidad de todas las administraciones debe ser "mucho mayor", la jefa del Ejecutivo andaluz ha señalado que no va a parar de reclamar al Gobierno de más efectivos policiales y ha apuntado que lo ocurrido ayer "no es tolerable en una sociedad como la nuestra".