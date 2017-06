Diputados del PDeCAT exhiben carteles con urnas a favor del referéndum

Los parlamentarios independentistas catalanes se han puesto en pie para mostrar su carteles cuando los Reyes han entrado en el Salón de Plenos y mientras sonaba el himno nacional, con el que se ha dado inicio al acto institucional por el 40 aniversario de aquellas elecciones.

Los diputados del PDeCAT son los únicos independentistas catalanes que han estado presentes en esta conmemoración, puesto que los de Esquerra Republicana han optado por no acudir a conmemorar unas elecciones en las que no pudieron participar porque aún no habían sido legalizados.

El gesto de los diputados del PDeCAT ha sido respondido por otro diputado que ha mostrado una bandera de España. Es la zona en la que habitualmente se sientan los diputados de Unión del Pueblo Navarro, integrantes, como el PDeCAT del Grupo Mixto.