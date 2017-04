La Junta Directiva del PP de Valencia tumba con tensión el Comité Organizador del Congreso propuesto por Betoret

La Junta Directiva Provincial del PP de Valencia ha rechazado este miércoles la propuesta de Comité Organizador del Congreso (COC) presentada por el presidente de la formación y candidato a la reelección, Vicente Betoret, lo que obliga a convocar una nueva Junta en los próximos días para votar otra vez y poner fecha al cónclave provincial, al que también concurrirán Mari Carmen Contelles y María José Penadés.

En la Junta, que ha transcurrido con gran tensión ante las discrepancias entre los partidarios de Betoret y Contelles, portavoz 'popular' en la Diputación de Valencia, la propuesta del presidente del PP provincial ha sido tumbada con 147 votos en contra frente a 123 a favor y 7 abstenciones.

Tras la votación, Betoret ha destacado que "los partidos rotos no ganan elecciones" y ha asegurado que nunca defenderá "subterfugios para hacer de la intriga la bandera". "No me encontraréis defendiendo la ruptura, sino propuestas constructivas para hacer más fuerte este partido", ha subrayado tras perder la votación, en la que han participado más de 250 miembros de los 450 que componen la Junta.

Las principales discrepancias durante la reunión se han producido cuando Contelles ha propuesto una alternativa al COC presentado por Betoret, que no se ha votado ante el rechazo de la Secretaría General del partido, que ostenta Vicente Ferrer.

Éste ha rehusado votar la propuesta de Contelles y sólo ha permitido votar la planteada por Betoret al esgrimir que la 'popular' había presentado su propuesta de COC con menos de 24 horas de antelación, requisito que consta en los estatutos, por lo que no había sido incluida en el orden del día y no podía votarse en la Junta.

INTERPRETACIÓN "PARTIDARIA"

No obstante, el responsable del Comité de Derechos y Garantías, Jorge Carbó, ha manifestado la posibilidad de que sí se tuviese en cuenta la iniciativa de Contelles, lo que Betoret ha considerado una interpretación "partidaria" de los estatutos del PP.

Finalmente, ante el rechazo de los partidarios de Contelles --a quien no se ha dado la palabra en el transcurso de la reunión, según fuentes conocedoras--, únicamente se ha votado la propuesta de COC planteada por Betoret, que ha sido rechazada, lo que obliga a convocar una nueva Junta en la que Contelles sí podría plantear su propuesta.

VOTACIÓN TENSA

Los partidarios de Contelles han lanzado gritos de "tongo" y "pucherazo" en el transcurso de la votación del COC, que se ha prolongado durante más de dos horas, ya que algunos de los miembros de la Junta --como varios diputados autonómicos o alcaldes-- no constaban en el censo, por lo que desde la Secretaría General no les permitían votar. Sin embargo, antes de la madrugada se ha cerrado la votación y se ha realizado el recuento de votos.

En el transcurso de la Junta, el exdelegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana e histórico dirigente del PP Carlos González Cepeda, ha reclamado unidad y ha pedido que se presentase una única candidatura al Congreso, al que además de Betoret y Contelles también concurrirá la exalcaldesa de la Font de la Figuera, María José Penadés.

REUNIÓN EN GÉNOVA SIN ACUERDO

Precisamente este mismo miércoles, el coordinador general del PP y responsable de Organización, Fernando Martínez-Maillo, se había reunido en la sede nacional del partido en Madrid con Betoret y Contelles con la intención de emplazarles a intentar buscar una lista de consenso ante el cónclave provincial.

No obstante, el encuentro --al que también ha asistido la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, y el coordinador de Organización del PP, Juan Carlos Vera-- se ha cerrado sin ningún acuerdo. De hecho, ese consenso ni siquiera se ha producido en la negociación del Comité Organizador del Congreso (COC).

La portavoz de la Diputación de Valencia sería la opción de la presidenta regional, Isabel Bonig, quien, según fuentes del PP, lo que quiere es que se vote.

En 'Génova' no han ocultado su preocupación por esta división interna, máxime cuando, según las fuentes consultadas, ni siquiera se consigue llegar a un acuerdo con la comisión organizadora del cónclave provincial. Además, confían en que se reconduzca esta situación porque estos problemas internos pueden tener repercusiones electorales en el futuro.