Disidentes del partido de Martinelli se alían con el oficialismo en Panamá

Los 16 diputados disidentes de Cambio Democrático (CD), de Ricardo Martinelli, hicieron hoy llave con el oficialismo de Panamá para quedarse con la presidencia del Parlamento y lucharán para concretar la renovación del partido.

El CD ganó 25 de los 71 escaños de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) en 2014, pero tres años después atraviesa una crisis que parece profundizarse, con calificativos de "traidores" hacia los disidentes y renovadas peticiones de que sean expulsados.

"No me considero traidora", afirmó hoy la diputada Yanibel Ábrego, elegida con 38 votos como nueva presidenta de la AN gracias a una alianza con el gobernante Partido Panameñista, que justificó esa llave con el argumento de que abona la "gobernabilidad".

Ábrego, la segunda mujer que asume la presidencia del Parlamento panameño en su historia, aseveró que el grupo de 16 diputados disidentes es la "bancada mayoritaria" del CD, y va "a luchar por la renovación" de esa formación mediante la celebración en octubre de unas largamente postergadas elecciones internas.

"Y vamos a hacer un llamado de unidad nacional invitamos a los 9" otros diputados del CD, que siguen fieles a la línea que dicta Martinelli como presidente del partido, "a dar una nueva cara al partido y podamos vencer en el 2019".

Los signos de rebeldía de este grupo se hicieron públicos en enero de 2016, cuando los disidentes se negaron a firmar un "compromiso de lealtad" con el partido.

Entonces también desconocieron la designación de Alma Cortés, exministra y persona muy cercana a Martinelli, como presidenta encargada del CD, dos directrices ordenadas por el expresidente desde Estados Unidos, donde ahora está detenido en el marco de un proceso de extradición por un caso de escuchas ilegales.

"#BancadaTraidora mientras @rmartinelli está preso estos, se venden a Varela Hoy lo demostrarán en Asamblea #TraidoresFuera #renuncien", es el mensaje que aparece en la cuenta oficial del CD en Twitter.

Ese mensaje iba acompañado de un cartel titulado "Bancada Traidora" en el que aparecen las fotos de cada uno de los diputados disidentes del CD.

El portavoz de Martinelli en Panamá, Luis Eduardo Camacho, recordó hoy que ya propuso la expulsión de los disidentes y en un mensaje en Twitter se quejó porque esa medida no se ha concretado.

"Presenté hace ya mucho tiempo. Denuncia para procesar y expulsar a Diputados que incumplieron líneas nuestro líder; ¿Cuando decidirán?", escribió Camacho en la red social.

Incluso la esposa de Martinelli y ex primera dama panameña, Marta Linares, expresó en la red social que a los "traidores que se vendieron por 3 monedas el pueblo se los reclamará. Abiertamente son gobierno y aliados de (el presidente de Panamá, Juan Carlos) Varela".

Martinelli, de 65 años, fue detenido el pasado 12 de junio en Miami (EE.UU.) y se enfrenta a una petición de extradición de Panamá por un caso de escuchas ilegales a más de 150 personas, según la acusación.

El expresidente, que se dice víctima de persecución política por parte de su sucesor y antiguo aliados político, Juan Carlos Varela, afronta además otras causas penales abiertas por el Supremo, la mayoría por supuesta corrupción.