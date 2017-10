Doce detenidos en Melilla en una operación internacional contra el narcotráfico

La Guardia Civil ha detenido a doce personas en Melilla en el marco de una operación internacional contra el tráfico de droga y el blanqueo de capitales, presuntamente relacionada con la aprensión a primeros de octubre en Marruecos del mayor alijo de cocaína de ese país, casi 2,5 toneladas.

El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, ha dado cuenta hoy de esos arrestos, que "se llevaban tiempo preparando" y que se llevaron a cabo ayer en varios registros en la ciudad.

La operación tiene, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, ramificaciones en Marruecos, Alemania y Francia.

Los registros han permito la incautación de "material importante para lo que se venía investigando en relación con intervenciones en otros países", ha destacado El Barkani en declaraciones a los periodistas durante un acto en Melilla.

Los detenidos están supuestamente relacionados con tráfico de droga, principalmente cocaína, y blanqueo de capitales en varias partes de España y en otros países, ha indicado.

Abdelmalik El Barkani ha apuntado que también podrían tener relación con el alijo de casi dos toneladas y media de cocaína a comienzos de mes en Marruecos, donde fueron detenidas trece personas, entre ellas varios españoles y holandeses de origen marroquí.

El delegado ha señalado que las detenciones en Melilla suponen "un zarpazo al mundo de las mafias y de la droga", fruto de la colaboración de las fuerzas de seguridad de distintos países.

El Barkani ha indicado que la operación está "sub júdice", sujeta a lo que decida un juez, por lo que ha preferido no aportar más detalles para "no poner en peligro la investigación".