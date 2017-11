Domènech critica que la hoja de ruta independentista ha ido "cambiando sobre la marcha"

"Explicó una serie de cosas que no han sido así y que nos ha llevado a la unilateralidad, ya no con el Estado sino de cara al país", ha lamentado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha recordado que la consellera de Enseñanza cesada, Clara Ponsatí, admitió el domingo que el Govern no lo tenía todo preparado para desplegar la República declarada en el Parlament.

Domènech ha apostado por que, tras los comicios del 21-D, se priorice acabar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, solucionar "la represión" que ha llevado a líderes independentistas a prisión y recuperar las políticas sociales, que ve descuidadas por los sucesivos Gobiernos que han presidido CDC y el PDeCAT.

"No se pueden postergar más, en una sociedad que ha vivido una crisis enorme, las políticas sociales, y no se puede construir un país dejando atrás a la mitad", ha reivindicado.

Asimismo, ha criticado que el PSC haya incorporado a su candidatura a miembros de la extinta Unió como Ramon Espadaler y también que ERC sume a sus listas a Demòcrates, que son una escisión de la misma Unió.