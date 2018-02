Domènech tacha de "intolerable" el "debate legitimista" sobre Puigdemont

El líder de Catalunya en Comú-Podem en el Parlament, Xavier Domènech, ha calificado hoy de "intolerable" el "debate legitimista" que se está produciendo entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC sobre la figura de Carles Puigdemont: "El autogobierno de Cataluña es mucho más que la suerte de una persona".

"Lo que están protagonizando ERC y JxCat en este momento es un debate legitimista que no aporta ninguna solución y lo que hace es mantener en espera las necesidades de Cataluña y el gobierno", ha sostenido en rueda de prensa tras reunirse con miembros de la dirección de CCOO.

Domènech ha afirmado que los resultados electorales del 21D dan derecho a JxCat y ERC a formar un Govern en Cataluña pero no a "perpetuar" la intervención del autogobierno: "Tienen la responsabilidad de formar Govern, pero las necesidades de Cataluña no pueden quedar paradas por una negociación político-legitimista sobre cómo queda Puigdemont".

JxCat ha registrado hoy en solitario en el Parlament una propuesta de resolución en la que pide "ratificar la confianza" en Carles Puigdemont como "presidente de la Generalitat" e insta a "restaurar" la institución de la Presidencia tras la intervención y cese del Govern por la aplicación del 155.

Al respecto, Domènech ha argumentado que el registro de la propuesta de resolución "indica que Cataluña está en un debate legitimista" y que los problemas de Cataluña "no se solucionan con una propuesta de resolución", que indica, bajo su punto de vista, "la insuficiencia de aquellos que están en condición de formar Govern".

En este sentido, Domènech ha insistido en la necesidad de que se celebre un pleno del Parlament cuanto antes para "hablar del desbloqueo y de las grandes líneas de la legislatura y del país en los próximos años" y, para el líder de los comunes, la propuesta de resolución indica que Junts per Catalunya también quiere que se celebre este debate.

La Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces se han reunido esta mañana y prevén fijar un pleno para la semana que viene ante la petición de Ciudadanos y de los Comunes, un pleno en el que se podría incluir este texto del primer grupo independentista del Parlament.

Preguntado por la posibilidad de que se repitan las elecciones en Cataluña ante la incapacidad de formar Govern, Domènech ha dicho que, llegado el caso, ERC y JxCat "tendrían que explicar a la ciudadanía para qué" y si "Puigdemont regresará como prometió el 21D".

"Habrían demostrado claramente no solo que no pueden formar Govern sino que no son fuerzas en disposición de gobernar el país", ha remachado.