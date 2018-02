Domènech pide votar entre monarquía y república

El coordinador general de CatComú, ha afirmado que la ciudadanía debería decidir si el jefe de Estado lo es "por línea de sangre" o si se escoge democráticamente, después de las protestas celebradas en Barcelona el domingo contra su presencia en la ciudad para participar en la inauguración del Mobile World Congress (MWC).

Lo ha dicho tras reunirse con el secretario general de UGT en Cataluña, en respuesta a los periodistas que le han preguntado sobre si es favorable a que se celebre un referéndum sobre que el monarca tenga que ser el jefe de Estado: "Sí", ha contestado.

"El mantenimiento en pleno siglo XXI de una figura del jefe de Estado, que lo es porque es hereditario, básicamente porque es hijo de quien es y porque es hijo hombre, porque mujer no podría ser, no es sostenible en términos democráticos", ha concluido, por lo que se ha abierto a la posibilidad de que los ciudadanos elijan si ese cargo debe otorgarse o no de forma hereditaria.

Preguntado por la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del presidente del Parlament, Roger Torrent, de no participar de la recepción al Rey en el acto inaugural --aunque sí lo hicieron en el acto en sí-- y sobre las protestas en la capital catalana contra Felipe VI, ha sostenido que es la evidencia de que "la peor crisis institucional que ha tenido el Estado en toda su historia desde la restauración de la democracia se soluciona solo aplicando el 155".

"La figura del Rey del jefe de Estado con el discurso del 3 de octubre fue muy poco de figura institucional. Fue un discurso de parte, y un jefe de Estado tiene que representar a un todo. Este error gravísimo lleva a una mayor crisis de legitimidad del propio Estado", ha lamentado.

Domènech que cuando desempeñó el cargo de comisionado de Estudios Estratégicos y Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Barcelona retiró el busto del Rey Juan Carlos I del salón de plenos consistorio, ha tachado el discurso de Felipe VI de "extremadamente duro" sobre todo cuando había sensibilidades confrontadas en Catalunya y el resto de España.

Ha asegurado que existe una "regresión democrática" en Catalunya y el resto de España con la cuestión política catalana y con otras muchas cosas, y cree que la falta de diálogo también ha llevado a "una creciente desafección ciudadana que evidencia la crisis de legitimidad de la monarquía actual".

Domènech ha criticado las advertencias sobre que las manifestaciones contra el monarca pueden afectar a la continuidad del congreso de telefonía en Barcelona y lo atribuye a que "a las opciones conservadoras, cuando hay una situación de tensión política, les interesa decir que la economía irá fatal".

Ha concretado que el Gobierno del PP demuestra aplicando esa política una "profunda irresponsabilidad política respecto a la marcha de la economía" que considera que puede afectar al Estado.

"El MWC está garantizadísimo. Lo que se tendría que hacer es asumir, tomar nota, de que hay un problema político que se tiene que solucionar por vías democráticas y dejar de actuar pensando que los jueces lo solucionarán todo y dejar de meter miedo a la gente en el cuerpo pensando que conseguirán que dejen protestar, porque lo que está pasando es lo contrario", ha valorado.