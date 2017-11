Duran avisa de que un pacto de Gobierno entre ERC y los 'comuns' sería la "herencia definitiva del independentismo"

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Duran ha valorado que esa opción se está configurando "cada vez más" y, según él cree, de producirse, supondría un retroceso "todavía" mayor. "Utilizará el lema de hacer política social de izquierdas", ha apuntado, y ha añadido que son las únicas opciones políticas "capaces de incrementar la masa de personas favorables a la independencia, al derecho a decidir y al referéndum pactado como vía de acuerdo de ambos".

Los próximos comicios autonómicos del 21 de diciembre en Cataluña supondrán, según ha manifestado, "una movilización de un electorado que no votaba nunca en elecciones catalanas". No obstante, Duran i Lleida cree que una parte de los votantes independentistas, "al ser engañados por segunda vez", podrían cambiar de opinión. "Creo que hay población dispuesta a no ser engañada", ha recalcado.

En este sentido, ha argumentado que el "nuevo relato" independentista --basado principalmente en admitir que el Gobierno catalán no estaba "preparado" para la declaración unilateral de independencia-- le parece más para "eludir responsabilidades" que una "autocrítica" real: "Se busca un culpable", ha explicado, y ha acusado a los dirigentes catalanes cesados de ser "ignorantes", "irresponsables" o "ambas cosas a la vez". Asimismo, ha afirmado que "no merecían ser gobernantes de Cataluña".

Por otro lado, ha defendido el acuerdo entre PSC y UDC como la opción que puede "poner de relieve" un "entendimiento para superar la crisis catalana". Eso sí, ha asegurado que no ha tenido "intervención" en dicho pacto electoral.