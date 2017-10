Duran i Lleida destaca el "ridículo" de Puigdemont, que "vio el vértigo" tras las quejas de su partido

Eso sí, ha afirmado que el ridículo no lo hizo únicamente el líder independentista sino que afectó a "toda Cataluña" y tuvo "efectos colaterales para España": "Se hizo el ridículo a los ojos del mundo", ha aseverado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Duran i Lleida ha explicado que, a su juicio, Puigdemont estaba decidido a convocar unas elecciones, pero "las respuestas de parte de su partido" y las protestas "en la plaza pública" de Plaza del Palau de la Generalitat --en las que se tachó de "traidor" al presidente autonómico-- hicieron "mucho efecto": "Vio el vértigo y a partir de aquí, y seguramente con alguna cosa más que desconozco, cambió", ha asegurado.

Duran i Lleida ve en Puigdemont una falta de "responsabilidad" y de "valentía política" al no haber anunciado los comicios, y cree que "debe ser consciente de que, en ocasiones, no tiene que ir detrás del pueblo, sino explicarle al pueblo que aquello que le pide no es bueno para él". En este sentido, ha recordado uno de los tres supuestos que contemplaba el expresidente Josep Tarradellas: "Estamos precisamente discutiendo una de esas cosas que, no pudiéndose hacer, no deberían ni tan solo intentar hacerse", ha aseverado.

Por otro lado, ha criticado también al Gobierno de Mariano Rajoy y ha calificado como un "gravísimo error" no haber cambiado "absolutamente nada" sobre "determinada modulación del Estado"- Asimismo, ha instado a los dos líderes a dialogar: "Si hay alguna duda, que descuelguen el teléfono y quien más poder tiene que lo haga primero", ha pedido.

Así, ha asegurado comprender que "no hay confianza" entre ambos dirigentes, pero se ha quejado de que "simplemente" mantengan una comunicación "a través de terceros".