Duran pide Puigdemont renuncie al 1-O y se cree comisión expertos para pacto

El ex líder de UDC Josep Antoni Duran propone como solución a la situación en Cataluña que el Govern de Carles Puigdemont desconvoque el referéndum del 1-O y se "esfuerce" junto al Gobierno central para "reconducir la situación" hacia un pacto, para lo que propone crear una comisión de expertos en Las Cortes.

En un artículo publicado en La Vanguardia, Duran pide al Govern que renuncie al referéndum del 1-O para que el Gobierno pueda crear una comisión de expertos que "en tres meses elabore una propuesta política para ser debatida en las Cortes" y, en el caso que sea aprobada, "se someta antes de un año a un referéndum legal para incorporarla a la Constitución".

Duran ha recordado en su texto que el referéndum convocado por la Generalitat para el 1-O tiene "una ausencia total de garantías democráticas" porque "vulnera el ordenamiento legal" tanto de la Constitución Española como el Estatut de Cataluña.

El ex líder de Unió ha apuntado que "unos y otros han permitido con sus errores" que "aquellos que no quieren Estado alguno", refiriéndose a la CUP, "les marquen la agenda política", y ha lamentado que "no haya nada que pueda parar un desenlace que acabará entre lo malo y lo peor".

También ha señalado a la sociedad catalana como "receptora de un castigo" por "el proceso que se está viviendo" y a la CUP como "extremistas liderando una causa revolucionaria" que, ha insistido, "ha determinado la política del país durante dos años".