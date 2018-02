El EBB del PNV aprobará este lunes la propuesta que llevará el miércoles a la ponencia de autogobierno

La última reunión del foro parlamentario se produjo el pasado 20 de diciembre y en ella los diferentes grupos, a excepción del PP, plantearon un documento con los puntos en común que aprecian entre sus respectivas propuestas sobre autogobierno. El principal escollo radica en si se incluye o no el derecho a decidir en la reforma del actual Estatuto de Gernika.

La dirección del PNV, reunida hoy, aprobará la propuesta que planteará en el próximo encuentro de la ponencia, aunque no revelará su contenido con anterioridad. La formación jeltzale ha insistido, desde el primer momento, en que su intención es lograr "el máximo consenso posible" en torno a un texto renovado y también con "la mayor transversalidad" que se pueda conseguir, aunque reconoce la dificultad que entraña lograr la unanimidad.

Su pretensión, en todo caso, es que el nuevo texto articulado que se acuerde en el Parlamento Vasco concite más apoyo que el Estatuto de Gernika, y no cree que se produzca un "bloqueo" en el trabajo del foro parlamentario. El PNV no admite tampoco que se impongan "vetos" por parte de una minoría y considera que el PP no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos.