EE.UU. critica que Rusia use videojuegos para acusarle de colaborar con el EI

El Pentágono rechazó hoy las acusaciones vertidas desde el Gobierno ruso, que a principios de semana afirmó que Estados Unidos habría colaborado en Siria con combatientes del Estado Islámico (EI) cerca del río Éufrates, y criticó que para tal fin estén empleando imágenes de videojuegos.

"Sencillamente rechazamos estas acusaciones. No son ciertas y, de hecho, no ayudan a lograr nuestro objetivo común, que es la destrucción del EI", señaló en una rueda de prensa en el Pentágono el teniente general Kenneth McKenzie, director del Estado Mayor Conjunto de EEUU.

McKenzie quiso zanjar la polémica surgida a raíz de que el Kremlin, que combate en Siria junto a las fuerzas gubernamentales del régimen de Bachar al Asad, afirmara este martes que las tropas estadounidenses cooperaron con yihadistas que buscaban hacerse con el control de la orilla oriental del río Éufrates.

Pese que Washington desmintió inmediatamente esta información, el Ministerio de Defensa ruso, que ha criticado la presencia estadounidense en la región, llegó a divulgar ayer imágenes que demostrarían la veracidad de las acusaciones, si bien al menos una de ellas ha sido identificada como un fotograma de un videojuego.

"El hecho de que insistan en que sucedió no hace que sea cierto. Y no ayuda el que sigan insistiendo, al igual que no ayuda que recurran a imágenes de videojuegos antiguos para reforzar su afirmación", criticó McKenzie.

El militar defendió la participación de Estados Unidos en este conflicto, en el que lucha junto a las opositoras Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y combatientes kurdos, porque el Gobierno sirio "ha demostrado que es incapaz" de derrotar a los terroristas "por su cuenta".

McKenzie consideró que las últimas victorias obtenidas por la coalición, como la reciente liberación de la ciudad siria de Al Raqa de manos del EI, indican que "la partida está llegando a su fin" y que, aunque quedan "algunas duras batallas por delante", en las próximas semanas se debería alcanzar una conclusión positiva al conflicto.

La portavoz del Pentágono, Dana White, coincidió con el general al señalar que el conflicto se encuentra en "un punto de inflexión" gracias al éxito de la campaña en el plano militar, pero recalcó que la lucha contra el grupo terrorista no se ciñe a Siria o Irak, ya que se trata de "una amenaza global".

"Con la caída del supuesto Califato, hemos desmontado posibles ataques que hubieran afectado a Europa y a Asía", dijo White, que, sin embargo, no dudó en indicar que la destrucción del EI es "una lucha a largo plazo".

En este sentido, McKenzie rechazó que la huida de los combatientes islamistas sea el motivo por el que parece haber aumentado la presencia de yihadistas en otros países, como el Yemen, Níger o Somalia, donde en las últimas semanas las tropas de EEUU han aumentado sus intervenciones de manera significativa.