EE.UU. evita aclarar si busca enjuiciar a Assange por sus filtraciones

Estados Unidos evitó hoy aclarar si presentará cargos contra el fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, por la filtración de información clasificada y rehusó comentar la decisión de Ecuador de naturalizarle.

"Se trata de una decisión de Ecuador. Y no hablaremos de si estamos considerando traerlo a Estados Unidos para un juicio. No hablamos de cuáles son nuestras acciones al respecto, es algo que no discutiremos en este momento", indicó el subsecretario de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, Steve Goldstein.

Así zanjó Goldstein este asunto tras ser preguntado en rueda de prensa por la naturalización que hoy Ecuador confirmó haber concedido a Assange, refugiado en la embajada del país andino en Londres desde el 19 de junio de 2012.

El periodista, de 46 años, era requerido desde 2010 por las autoridades suecas por un caso de violación y otros de acoso sexual que él niega, pero finalmente Suecia archivó la causa el pasado mayo al no poder avanzar en la investigación.

Sin embargo, la Policía de Londres ha dejado claro que le detendrá si sale de la embajada de Ecuador por no haber cumplido con las condiciones de la libertad condicional impuesta por la Justicia británica en 2012.

El Gobierno de Lenín Moreno busca ahora vías para solucionar la situación del australiano, una vez que el Reino Unido le denegó conceder a Assange el estatus diplomático, lo que le daría inmunidad para salir del edificio de la embajada sin ser detenido y abandonar el territorio británico.

El fundador de WikiLeaks, cuyo portal reveló hace unos años miles de cables confidenciales y comprometedores del Gobierno de EE.UU., teme que, si es detenido por los agentes británicos, le extraditen después al país norteamericano para ser juzgado por las filtraciones.

Consultado por Efe, un portavoz del Departamento de Justicia rechazó confirmar si el fiscal general, Jeff Sessions, prepara cargos contra Assange.

Esa fuente se limitó a recordar un discurso de Sessions del pasado mes de agosto en el que prometía mano dura contra las filtraciones de información confidencial del Gobierno.

"Investigaremos y buscaremos llevar a los criminales ante la Justicia. No permitiremos más que fuentes corruptas con autorizaciones de seguridad vendan nuestro país", indicó en esa alocución el secretario de Justicia.

En abril pasado, a preguntas de los periodistas sobre si haría del encarcelamiento de Assange una prioridad, Sessions se limitó a decir que su departamento estaba "redoblando" esfuerzos para investigar la filtración de información clasificada.

El 28 de noviembre de 2010, WikiLeaks comenzó a difundir miles de documentos con información comprometedora sobre la actuación de Washington en los conflictos armados en Afganistán e Irak o las comunicaciones de su servicio diplomático en todo el mundo, lo que acarreó graves problemas a Estados Unidos en sus relaciones con varios países.