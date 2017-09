EEUU sube el tono contra el pacto nuclear iraní y deja a sus aliados en vilo

El presidente de EEUU, Donald Trump, dejó hoy a sus aliados en vilo al anunciar, sin revelarla, que ha tomado una decisión sobre la participación de su país en el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, un pacto que, según su Gobierno, "claramente no ha cumplido sus expectativas".

"Ya he decidido", dijo Trump a los periodistas sobre el acuerdo iraní durante una de sus reuniones en Nueva York, donde se encuentra con motivo de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario no quiso revelar su decisión, y horas más tarde, el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, aseguró que no la ha compartido ni con él ni con la líder de otro de los países firmantes del pacto, la primera ministra británica Theresa May, quien le preguntó sin éxito al respecto durante una reunión bilateral.

"Dejará que la gente lo sepa cuando él crea que es útil que lo sepan", aseguró Tillerson en una conferencia de prensa en Nueva York.

Un día después de que Trump asegurara que el acuerdo nuclear es "una vergüenza" para Estados Unidos, Tillerson participó en un encuentro ministerial junto a Irán y las otras cinco potencias internacionales que negociaron el pacto (Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China).

La cita marcó su primer encuentro con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, con quien aseguró haber conversado en un "tono muy profesional, sin gritos", aunque ambos ven el pacto nuclear "de forma muy diferente".

Tillerson, que este martes aseguró que el objetivo de Trump es renegociar el acuerdo multilateral, restó importancia a la declaración del presidente iraní, Hasan Rohaní, de que no accederá a reabrir el pacto.

"Como alguien que lleva mucho tiempo negociando cosas, he aprendido algo: Nunca digas nunca. Y que las cosas siempre se ven oscuras antes de conseguir un avance", aseguró Tillerson al respecto.

El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció que, "desde un punto de vista técnico", Estados Unidos considera que Irán está cumpliendo con el acuerdo, y que todos los asistentes al encuentro estuvieron de acuerdo en ese punto, tal y como había adelantado poco antes la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

"Los informes del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) indican y confirman que Irán está cumpliendo técnicamente el acuerdo, y nadie en la mesa (de la reunión) puso objeciones a eso", aseguró Tillerson.

Las objeciones de Estados Unidos, continuó, están en el plano político, porque considera que las "expectativas" que tenían las potencias cuando firmaron el acuerdo en 2015 "claramente no se han cumplido".

"Había una expectativa clara de que la conclusión del acuerdo acabaría con una grave amenaza a la región, y al hacerlo, las partes podrían buscar una región más estable y más pacífica. Desgraciadamente, desde que se confirmó el acuerdo, no hemos visto eso en absoluto", argumentó Tillerson.

Irán "ha seguido apoyando al régimen de (Bachar al) Asad" en Siria, mantiene "actividades cibernéticas maliciosas", hace ensayos con "misiles balísticos" y ha "creado inestabilidad en Yemen, Siria e Irak", además de actuar "de forma provocativa en el Golfo Pérsico".

A ello se suma, añadió, que el presidente estadounidense, Donald Trump, considera "inaceptables" los plazos de entre 10 y 25 años marcados en el acuerdo nuclear, tras los cuales se eliminarán algunas de las restricciones impuestas sobre Irán a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

Se espera que Trump anuncie su decisión sobre el pacto nuclear como tarde a mediados de octubre, cuando se cumple un plazo marcado por el Congreso por el que la Administración debe informarle periódicamente sobre el grado de respeto de Irán al pacto.

Aunque, mientras tanto, Trump ha multiplicado sus críticas al acuerdo y ha dado a sus aliados la impresión de una posible salida del pacto, Tillerson defendió que la estrategia adoptada por el mandatario es "la correcta".

"Está actuando de manera deliberada y ha escuchado argumentos de ambos lados", garantizó el titular de Exteriores.