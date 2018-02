EE.UU. reitera a Abás que está listo para mediar en negociaciones de paz

Estados Unidos dijo hoy al presidente palestino, Mahmud Abás, que está listo para trabajar en un acuerdo de paz en Oriente Medio, pero reiteró que no va a dar marcha atrás al traslado de su embajada en Israel a Jerusalén.

"No hace falta que le guste la decisión. No hace falta que la alabe. Ni siquiera hace falta que la acepte. Pero sepa esto: esta decisión no va a cambiar", dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, a Abás.

Haley intervino ante el Consejo de Seguridad tras escuchar al líder palestino, que propuso la puesta en marcha de un nuevo mecanismo internacional para mediar en las negociaciones de paz.

La diplomática lamentó que Abás dejase la sala inmediatamente después de hablar y no escuchase a los otros países, pero mantuvo gran parte de su discurso dirigido directamente a él.

Entre otras cosas, Haley dijo a Abás que ahora mismo tiene dos opciones: criticar a EE.UU. y "rechazar su papel en las negociaciones de paz", con lo que no logrará nada, o "dejar de lado su enfado" por el traslado de la embajada y trabajar con Washington en un "compromiso negociado" para poner fin al conflicto.

Las autoridades palestinas defienden que la decisión de EE.UU. descalifica al país como mediador principal para una negociación con Israel, por lo que Abás propuso hoy que sea un "mecanismos multilateral" el que ocupe ese papel.

Haley estuvo acompañada en el Consejo por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, y por Jason Greenblatt, el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio.

"Nuestros negociadores están sentados justo detrás de mi, listos para hablar. Pero no vamos a perseguirle. La decisión, señor presidente, es suya", dijo la embajadora a Abás.