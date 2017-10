EH Bildu llama a PNV y Podemos a pactar derecho a decidir ante "veto" estatal

EH Bildu ha defendido hoy que los ciudadanos de Euskadi voten en una consulta habilitante la propuesta de nuevo estatus que salga del Parlamento Vasco y ha emplazado a PNV y a Elkarrekin Podemos a pactar mecanismos para defender el derecho a decidir frente al "veto" del Estado.

La portavoz de esta coalición ha explicado hoy en una comparecencia de prensa la propuesta de nuevo estatus político para Euskadi que van a defender en la Ponencia de Autogobierno de la Cámara vasca.

Este planteamiento, aprobado y hecho público el pasado 7 de octubre por la Conferencia Política de EH Bildu, defiende la creación de la República Confederal Vasca, siempre que así lo decidan los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco francés, en procesos adecuados a cada una de estas regiones.

En el caso de Eusakadi, EH Bildu señala que el texto articulado del nuevo estatus debe acordarse en la Ponencia de Autogobierno, para someterse después a una consulta habilitante, tras la que se debería abrir un proceso de negociación con el Estado.

En este punto, Iriarte ha advertido de que el Estado "nunca va a aceptar el derecho a decidir de Euskal Herria", por lo que ha emplazado a PNV y a Elkarrekin Podemos a no dar "derecho de veto a los poderes del Estado" y a pactar "mecanismos y vías precisas para llevar a cabo el derecho a decidir", a sabiendas de que con Madrid no se podrá encontrar "pacto sino agresión".

"Sería un gran error y una irresponsabilidad con la sociedad vasca supeditar el desarrollo del nuevo Estado y del derecho a decidir al Estado español. Ni podemos darle derecho de veto al Estado ni quedarnos a esperar su hipotética democratización porque no se va a dar", ha insistido.

Tras este llamamiento, ha reconocido que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "no está en la línea" de caminar hacia una República Confederal Vasca, pero ha defendido que serán los acuerdos que se alcancen en la ponencia parlamentaria de autogobierno "los que tengan validez" y ha dicho "no tener dudas" de poder lograr un "acuerdo amplio" con el PNV y Elkarrekin Podemos en torno al derecho a decidir.

La "constatación" de que el Estatuto de Gernika "ya no sirve" ha llevado a su grupo a proponer este "proceso constituyente" para que la Comunidad Autónoma Vasca sea un "sujeto político soberano y de decisión a todos los efectos".

El único límite para la creación de la República Confederal Vasca debe ser, a su juicio, lo que decida la ciudadanía en Euskadi, Navarra y el País Vasco francés.

"La soberanía ciudadana no puede estar supeditada a la legalidad española. Es la ley la que debe adaptarse a la voluntad popular y no al revés", ha manifestado la parlamentaria de la coalición abertzale, quien ha dejado claro que "sin reconocimiento del derecho a decidir no hay nuevo estatus político".

Asimismo, a preguntas de los periodistas, Iriarte ha asegurado que su formación aceptará el resultado de la consulta habilitante, le guste "más o menos".

En cuanto a los plazos, la parlamentaria de EH Bildu se ha remitido al calendario que se acuerde en ponencia de autogobierno, pero ha apostado por que sus trabajos terminen antes de 2019, año en el que se celebran elecciones forales y locales.