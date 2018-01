EH Bildu no avalará ninguna reforma que no incluya el derecho a decidir

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado hoy que su formación no va a avalar ninguna reforma en materia de autogobierno en Euskadi que no establezca una relación de "igual a igual" con el Estado y que no contemple el derecho a decidir.

Así lo ha indicado Otegi en un acto en Vitoria en el que la coalición soberanista ha presentado la nueva mesa política de EH Bildu en Álava, compuesta por diez mujeres y nueve hombres y que estará coordinada por Ibon San Saturnino.

Durante su intervención, el líder de la izquierda abertzale ha anunciado que en los próximos días EH Bildu presentará su modelo de autogobierno y ha insistido en que el debate en esta cuestión no es sobre las transferencias pendientes sino que está en el modelo de relación que se quiere con el Estado.

Ha dejado claro que EH Bildu "exige" una relación de "igual a igual" con el Gobierno central y que el nuevo estatus "institucionalice" el derecho a decidir. "Para decidir todo queremos soberanía", ha enfatizado.

También se ha referido a la situación de Cataluña y ha advertido de la "contrarreforma" puesta en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que, ha asegurado, va a afectar al autogobierno vasco y a los derechos sociales de Euskadi.

"El 155 ha venido para quedarse", ha alertado Otegi, quien ha añadido que esta medida es un "arma" que ha recuperado el Estado y ha reactivado un "nacionalismo reaccionario español" que "va a poner en riesgo" el autogobierno vasco.

"El Estado ha entendido que hace 40 años fue excesivamente generoso y que ahora toca recortar", ha opinado Otegi.

También ha criticado al PNV y a su política de alianzas, que según ha dicho llevan a Euskadi hacia "atrás", y ha asegurado que le hace "gracia" escuchar que cuando se desactive el 155 se podrán negociar los presupuestos generales por parte de la formación que dirige Andoni Ortuzar ya que en estos momentos de "auténtica excepcionalidad" política "da lo mismo" si "está activado o no".

Además ha exigido el "máximo respeto" a Cataluña y ha asegurado que no se puede defender el derecho a decidir y estar permanentemente diciendo qué es lo que tienen que hacer los catalanes.

Otegi también ha puesto en valor al papel de EH Bildu en Vitoria, que posibilitó que el PNV obtuviera la alcaldía frente al PP, y ha indicado que no se trató de "ceder al centro derecha" la gestión de un ayuntamiento sino de poner los intereses del país por encima de los partidos políticos.

Es a eso a lo que ha llamado política con "mayúsculas" y lo que debe "exportarse" y ha asegurado que EH Bildu buscará el diálogo con todos los agentes pero que "a falta de acuerdos estructurales" planteará sus propias iniciativas en materia de autogobierno, paz y convivencia y modelo social.