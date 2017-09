EH Bildu no contempla más acuerdo sobre autogobierno que el derecho a decidir

EH Bildu ha advertido hoy de que "no contempla ningún otro tipo de acuerdo" en materia de desarrollo del autogobierno vasco que no sea el reconocimiento del derecho a decidir y de que no existen "vías intermedias".

La parlamentaria de la coalición abertzale Miren Larrion ha presentado ante los medios de comunicación las líneas maestras que defenderá su grupo en el próximo pleno de Política General que se celebrará en el Parlamento Vasco el próximo jueves.

Ha reconocido que la cuestión del autogobierno tendrá un "papel central" en el debate y en el curso político, más ahora que hay una "inmensa crisis política en el Estado español", por lo que su grupo va a plantear un "salto cualitativo" para el futuro.

Larrion ha considerado que un nuevo estatus tiene que recoger "sí o sí" el derecho a decidir y ha afirmado que EH Bildu va a ser "garante" de que este estatus plantee su reconocimiento y también los "mecanismos democráticos concretos que posibiliten que se pueda materializar ese derecho; no solo el qué sino también el cómo".

Ha dicho que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "no acaba de ver" que centrar el desarrollo del autogobierno en conseguir la transferencia de las competencias pendientes es "perder la visión global".

Además, ha considerado que el consenso sobre esta cuestión es "incompatible con acuerdos estructurales con quienes demuestran el desprecio absoluto al derecho a decidir y en estos momentos están amenazando incluso con cárcel a quienes lo defienden", en referencia al proceso independentista de Cataluña.

Por ello, la parlamentaria abertzale ha planteado que el nuevo estatus debe recoger un "trato de igual a igual", en el que cualquier "nación no es más que nadie, pero tampoco menos".